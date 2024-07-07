Burdur Antalya Yolunda Kontrolden Çıkan Otomobil Kayalıklara Çarptı

Burdur Antalya yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin bariyere aşıp kayalıklara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Burdur'un Çeltikçi ilçesi Burdur Antalya karayolu Tekke rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Antalya istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Serdar L. (40) idaresindeki 34 CLS 779 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki beton bariyere ardından da şarampolde bulunan kayalıklara vurdu. Kazada otomobil sürücüsü Serdar L. hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla yol kenarından kaldırılarak otoparka çekildi. - BURDUR