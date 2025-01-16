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Burdur-Antalya Karayolunda Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Burdur-Antalya Karayolunda Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
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Burdur-Antalya karayolunda virajı alamayan bir kamyon bariyerleri kırarak şarampole uçtu. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Burdur- Antalya karayoluna Büğdüz istikametinden yokuş aşağı inerken virajı alamayan kamyonun bariyerleri kırarak şarampole uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Burdur-Antalya karayolu Büğdüz kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Büğdüz köyü istikametinden Burdur-Antalya karayoluna seyir halinde olan Hüseyin D. (59) idaresindeki 34 GGT 549 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken kavşak içerisinde virajı alamayarak bariyerleri kırıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Hüseyin D. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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