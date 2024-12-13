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Burdur-Antalya Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Burdur-Antalya Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
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Burdur-Antalya kara yolunda meydana gelen zincirleme kazada, 1'i polis olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olay, arızalanan bir kamyonun emniyet şeridine çekilmesi sonrası, arka planda gelen bir yolcu otobüsünün kazaya karışması sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur- Antalya kara yolunda meydana gelen zincirleme kazada 1'i polis 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu Kurna rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arızalanan 07 R 3229 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Olayı fark eden 15 A 5940 plakalı trafik ekipleri, güvenlik önlemi almak için aracını kamyonun arkasına park etti. Bu sırada, arkadan gelen 15 HO 1008 plakalı yolcu otobüsü önce polis aracına ardından da kamyona çarptı. Kazada otobüsteki 5 yolcu ile 1 polis memuru yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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