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Burdur-Antalya kara yolunda kaza: 4 yaralı

Burdur-Antalya kara yolunda kaza: 4 yaralı
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Burdur-Antalya kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Burdur- Antalya kara yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildiği. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 10.30 sıralarında Burdur- Antalya kara yolu Cevat Sayılı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne seyreden Sema C. idaresindeki 15 DR 800 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Sema C. ve yanında bulunan çocukları Kuzey G., Güney G. ile Emel Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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