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Burdur-Antalya kara yolunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

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Burdur-Antalya kara yolunda sollama yapmaya çalışan kamyonet, önünde seyreden çakıl yüklü kamyona çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Burdur- Antalya kara yolunda sollama yaptığı esnada arkasından gelen aracı fark edince sağa kaçmak isteyen kamyonetin, önünde seyreden çakıl yüklü kamyona vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.20 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu Kurna köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çeltikçi istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Ahmet S. idaresindeki 15 AAT 779 plakalı Isuzu marka meşrubat yüklü kamyonet, Kurna rampasına geldiği esnada sollama yapmak için sağ şeritten sol şeride geçmek için hamle yaptığında esnada arkasından hızla bir aracın geldiğini görüp tekrar sağa girmek isteyince sağ şeritte ilerleyen Faruk B. idaresindeki 15 DJ 163 plakalı çakıl yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle meşrubat yüklü kamyonet sürücüsü Ahmet S. ve yolcu koltuğunda oturan Resul Erdoğan (29) yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Resul Erdoğan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçlar olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından çekici yardımıyla otoparka çekilince trafik normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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