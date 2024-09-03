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Burdur-Antalya Kara Yolunda Elektrikli Motosiklet Kazası

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Burdur-Antalya kara yolunda seyir halinde olan üç tekerlekli elektrikli motosiklete arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Burdur- Antalya kara yolunda seyir halinde olan üç tekerlekli elektrikli motosiklete arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.40 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Burdur-Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bucak istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Mustafa A. (48) idaresindeki üç tekerlekli motosiklet yolun sol şeridinde ilerlediği esnada, arkasından gelen Eşref H.K. (31) idaresindeki 42 ANC 253 plakalı Audi marka otomobilin çarpması sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa A. yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobil sürücüsü Eşref H.K. ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Otomobilin elektrikli motosiklete çarptığı an çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde sol şeritte ilerleyen elektrikli motosiklete arkasından süratli bir şekilde gelen otomobilin çarptığı, çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücünün savrulduğu ve çevredeki vatandaşların sürücüye yardım ederek yol kenarına getirdiği görülüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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