Burdur 3. sayfa haberleri... Burdur'da öğrencilerin güvenliği için görev dağılımları yapıldı

Burdur haberleri: Burdur'da okullar ve çevresinde alınacak tedbirler ile ilgili "Okul Kolluk Görevlisi", "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi", "Görevlendirilen Ekipler" sorumlu amir ve müdürlerin katılımıyla bilgilendirme toplantısı geçekleştirildi.

Burdur'da okullar ve çevresinde alınacak tedbirler ile ilgili "Okul Kolluk Görevlisi", "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi", "Görevlendirilen Ekipler" sorumlu amir ve müdürlerin katılımıyla bilgilendirme toplantısı geçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında 20.06.2022 tarihinde imzalanan "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" ile çocukların daha güvenli eğitim-öğretim ortamlarında yetiştirilmelerinin amaçlandığı toplantı düzenlendi.

İş Birliği Protokolü ile İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleriyle alınacak tedbirler çerçevesinde, il genelinde Polis Sorumluluk Bölgesinde bulunan 133 okul ile ilgili risk derecelendirmesi yapıldı. 24 okula 11 "Okul Kolluk Görevlisi", 109 okula 106 "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" olarak personel görevlendirme yapıldı.

Okulların giriş ve çıkış saatlerindeki yoğunluğa göre sivil, resmi ve trafik ekiplerinden oluşan 44 motorize ekip görevlendirilirken, Çocuk Şube, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ekiplerinden karma ekipler oluşturularak denetimlerin yapılması planlandı. - BURDUR