Burdur 3. sayfa haberleri: Burdur'da el yapımı alkol satan şahıs yakalandı - Haberler

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Burdur 3. sayfa haberleri: Burdur'da el yapımı alkol satan şahıs yakalandı

Burdur 3. sayfa haberleri: Burdur'da el yapımı alkol satan şahıs yakalandı

Burdur haberlerine göre Burdur'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda el yapımı alkol satan şahıs yakalandı.

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Burdur'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda el yapımı alkol satan şahıs yakalandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesi, takibi, men edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü. Çalışmalar çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde A.R.Ç. isimli şahsın el yapımı alkol sattığı tespit edildi. Şahsın işyeri ve ikametinde yapılan aramada; 7 adet cam şişe içerisinde 26,4 litre el yapımı alkol, üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan plastik bidon içerisinde 4,2 litre etil alkol, 10 adet şişe içerisinde aroma kitleri, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Burdur 3. Sayfa Haberler

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