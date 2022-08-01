Burdur 3. sayfa haberi... Burdur'da uyuşturucu operasyonları: 14 şahıs hakkında işlem yapıldı - Haberler

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Burdur 3. sayfa haberi... Burdur'da uyuşturucu operasyonları: 14 şahıs hakkında işlem yapıldı

Burdur 3. sayfa haberi... Burdur'da uyuşturucu operasyonları: 14 şahıs hakkında işlem yapıldı

Edinilen Burdur gelişmesine göre Burdur'da temmuz ayı içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şahıs hakkında işlem yapıldı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur'da temmuz ayı içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şahıs hakkında işlem yapıldı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edildiği belirtildi. Çalışmalar çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından temmuz ayı içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından 14 şahsa işlem yapıldı.

Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada; 44,62 gram metamfetamin, 8,51 gram eroin, 29,31 gram esrar, 2,1 gram MDMA maddesi, 10 adet ecstasy, 2,42 gram kokain, 66 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti, 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları çerçevesinde işlem yapılan 1 şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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