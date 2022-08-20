Burdur 3. sayfa haberi | Burdur'da motosiklet refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen Burdur haberlerine göre Burdur'un Bucak ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Burdur'un Bucak ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 18: 00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent V. idaresindeki 33 DJV 07 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, daha sonra yolda sürüklendi. Kazada sürücü Levent V. (21) ve yolcu olarak bulunan Emirhan K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Münir Karaloğlu Burdur 3. Sayfa Haberler

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