'Bununla işimiz var' deyip bıçakladı

Kocaeli'de bankta alkol alan iki arkadaşın yanına gelen iki şahıs, "Bununla işimiz var" deyip arkadaşlardan birini bıçaklayarak yaraladı.

Kocaeli'de bankta alkol alan iki arkadaşın yanına gelen iki şahıs, "Bununla işimiz var" deyip arkadaşlardan birini bıçaklayarak yaraladı.

Olay, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sümer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.B. ve arkadaşı bankta alkol aldıkları esnada yanlarına iki şahıs geldi. Şahıslar, D.B'nin arkadaşına "bununla işimiz var" deyip, D.B'yi yaklaşık 50 metre ileriye götürdü. Ardından şahıslardan biri D.B'yi karın bölgesinden bıçakladı. Arkadaşı ise D.B'nin kanlar içinde yerde kaldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Seka Devlet Hastanesine götürdü.

Polis, olay yerinden kaçarak uzaklaşan iki şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ