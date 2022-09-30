Bunlar da soğan hırsızları

Eskişehir'de bir apartmandan çıkarken kapı kenarında duran soğan çuvalını motosiklete yükleyip çalan 2 kişi güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Uluönder Mahallesi Ildız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki bir apartmana motosikletiyle gelen 2 kişi, binanın üst katlarındaki bir daireye gitti. Bir süre sonra apartmandan çıkmak için tekrar aşağı inen şüpheli şahıslardan birisi, kapı kenarında duran 2 çuval soğanı gözüne kestirdi. Yerde duran 2 çuval soğandan 1'ini motosikletin ön kısmına yükleyen şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

Soğan çuvallarından birisinin olmadığını fark eden apartman sakini ise güvenlik kameralarını kontrol edince adeta şok geçirdi. Yaşanan trajikomik olayın güvenlik kamerası görüntüleri ise sosyal medyada defalarca paylaşıldı. - ESKİŞEHİR