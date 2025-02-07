Bunalıma Giren Kişi Üst Geçide Çıktı, Trafik Uzun Süre Durdu

Konya'da işten ayrıldıktan sonra bunalıma giren kişi, çevre yolu üzerine bulunan üst geçide çıktı. Şahıs, polis ekiplerinin 1 saatlik çabasının ardından ikna edilirken, trafik akışı uzun süre durdu.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Konya Ankara Yolu 2. Organize Sanayi Köprülü Kavşağı Üst Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıldır çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra alacağını alamadığı için bunalıma giren E.S., köprülü kavşak üst geçidine çıktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada E.S. üst geçidin demir korkuluklarında gezmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre yolunun Ankara istikametini trafik akışına kapatırken, şahsı ikna etmek için iletişime geçti. E.S., yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından ikna edildi. Olay yerinde bekleyen ambulansa alınan E.S. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sonra polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Trafik akışına kapatılan çevre yolu ise tekrar kontrollü olarak trafiğe açıldı. - KONYA