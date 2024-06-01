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Bunalıma giren genç, annesini ve kardeşini bıçakla yaraladı

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Malatya'da bunalıma giren bir genç, tartıştığı anne ve kardeşini bıçakla yaraladı. Yaralılardan ambulans şoförünün hayati tehlikesi bulunuyor.

Malatya'da bunalıma giren bir genç tartıştığı annesini ve kardeşini bıçakla yaraladı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir genç, girdiği bunalım sonucu ikametlerinin önünde annesi Hatice A. ve kardeşi Hasan A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda anne ile oğul aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın zanlısının suç aleti ile birlikte gözaltına alındığı olayda yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren ambulans şoförü Hasan A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Güncel Haberler

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