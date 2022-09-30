Bunalıma girdiği iddia edilen şahıs intihar etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen şahıs, silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Oba Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen B.A., silahla kafasına ateş etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, B.A. da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. B.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ