Bunalım geçiren vatandaş, kullandığı otomobili yüzlerce kişi önüne benzin döküp yaktı 3. Sayfa Haberleri Bunalım geçiren vatandaş, kullandığı otomobili yüzlerce kişi önüne benzin döküp yaktıTEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da bunalım geçirdiği iddia edilen şahıs, kullandığı aracı meydana çekip yüzlerce kişi önünde ateşe verdi. Bunalım geçiren vatandaş, kullandığı otomobili yüzlerce kişi önüne benzin döküp yaktı TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da bunalım geçirdiği iddia edilen şahıs, kullandığı aracı meydana çekip yüzlerce kişi önünde ateşe verdi. Olay, Çorlu Atatürk Meydanı'nda yaşandı. Borçlanma nedeniyle bunalım geçirdiği iddia edilen M.Ö. isimli kişi, kullandığı aracı meydana çekerek, yüzlerce kişi önünde benzin döküp yaktı. Alev alev yanan otomobil ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerinde toplanan kalabalık öfkeli şahsı sakinleştirmeye çalıştı. M.Ö., polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alındı. M.Ö.'nün kullandığı otomobilin kendisine ait olmadığı öğrenildi. Cayır cayır yanan otomobil ise küle döndü. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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