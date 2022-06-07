Bulusan Yanardağı patladı, halk tahliye edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulusan Yanardağı patladı, halk tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bulusan Yanardağı patladı, halk tahliye edildi

Filipinler'de Bulusan Yanardağı'nın patlamasının ardından meydana gelen kül akışı nedeniyle çevrede yaşayanlar tahliye edildi.

Filipinler'de Bulusan Yanardağı'nın patlamasının ardından meydana gelen kül akışı nedeniyle çevrede yaşayanlar tahliye edildi.

Filipinler'de Luzon adasında bulunan Bulusan Yanardağı dün 17 dakika boyunca yer altı suyu püskürttü. Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü püskürtmenin ardından yanardağ için uyarı seviyesini 0'dan 1'e yükselterek bunun anormal bir durum olduğunu belirtti. Yanardağ üzerinde 1 kilometre yükseklikte yoğun duman oluşurken, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi, Bicol bölgesinin Sorsogon kentindeki Juban ve Casiguran'da etkili olan kül yağışı nedeniyle bölgeden 180 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Yanardağ bölgesinde patlamadan 24 saat önce 77 volkanik deprem kaydedildi.

Filipinler'deki en aktif yanardağlardan biri olan Bulusan Yanardağı en son 5 Haziran 2017'de patlamıştı. - MANILA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Filipinler Yanardağ Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title