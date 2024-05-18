Bulundurma ruhsatlı tabanca üzerinde çıktı, "Bu seferlik affedin" dedi

Adli işlem için polis otosuna davet edilen sürücü polis aracında yeri de beğenmedi

AKSARAY - Aksaray'da bulundurma ruhsatlı tabancayla polise yakalanan sürücü adli işlemden kurtulmak için, "Bu seferlik affedin" diyerek ekiplere uzun süre dil dökerken, polis merkezine götürülmek istenen sürücü polis aracında yeri de beğenmedi.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Kültür Park Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 ADH 034 plakalı kamyoneti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü A.G.'nin aracında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapan bekçi ve polis ekipleri araç içinde bir adet tabanca buldu. Bulunan tabancanın ruhsatlı olduğunu belirten A.G. cüzdanından ruhsat çıkartarak ekiplere "Silah Bulundurma Ruhsatı" uzattı. Tabancanın ruhsatlı olduğunu, ancak taşıma değil bulundurma ruhsatı olduğunu belirleyen ekipler sürücüye bulundurma ruhsatlı tabancanın taşınamayacağını belirterek adli işlem yapmak istedi. Bu sırada işlem yapılmamasını isteyen sürücü A.G. polis ekiplerine uzun süre dil döktü. Tabancayı yağlamak için aldığını ifade eden sürücü A.G., "Komiserim dükkandan daha yeni çıktım. Temizledim silahımı, üzerinde yağ duruyor. Dükkanda temizliyorum silahı. Çünkü yağ falan hepsi dükkanda. Komiserim yapmayın, bu seferlik affedin bir daha olmasın. Sizde haklısınız, hiç itirazım yok. Sicilime bakabilirsiniz, silaha da bakabilirsiniz. Sadece tek sıkıntım temizledim eve götürüyorum" dedi. Uzun süre dil dökse de işlemden kurtulamayan sürücü ifadesi alınıp adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülmek üzere polis otosuna davet edildi. Polis otosunda bindirileceği yeri beğenmeyen sürücü bu kez de yerini değiştirmek için uzun süre dil döktü. Bundan da kurtulamayan sürücü polis otosunun arkasına bindirilerek adli işlemler yapılarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.