Bulgaristan sınırında çıkan yangın Edirne'nin köylerine ilerliyor

EDİRNE - Bulgaristan'ın Lesovo sınır bölgesi Türkiye sınırında çıkan orman yangını Edirne'nin sınır köylerine kadar dayandı.

Köyde yaşayan vatandaşların haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne'de çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının köylere sıçrama ihtimaline karşı itfaiye, orman işletme ve AFAD ekipleri ile köy halkı teyakkuzda bekliyor.

Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye- Bulgaristan sınır hattında ormanlık alanda ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyutlara ulaşan alevler, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Kalkansöğüt Köyü sınırlarına kadar ulaştı. Bulgaristan tarafındaki itfaiye ekipleri sınır tellerinin olduğu alanda söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının köye ulaşmaması için tedbir alan Orman İşletme, AFAD ve İtfaiye ekipleri sınır hattındaki hazır bekliyor.