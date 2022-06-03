Bulgaristan'dan getirilen piyasa değeri 70 bin TL'lik 125 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler

Bulgaristan'dan getirilen piyasa değeri 70 bin TL'lik 125 litre kaçak içki ele geçirildi Bulgaristan'dan Kırklareli'ne giriş yapan araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri 70 bin TL 125 litre kaçak içki ele geçirildi. Bulgaristan'dan Kırklareli'ne giriş yapan araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri 70 bin TL 125 litre kaçak içki ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümce gümrük kaçakçılığı yaptığı tespit edilen B.Y. (26) isimli şahsın kullandığı özel araçta Bulgaristan'dan Kırklareli'ne getirilmek istenen gümrük kaçağı alkol tespit edildi. İcra edilen ani yol uygulamasına takılan araçta yapılan arama ve kontrolde araç içerisine gizlenmiş şekilde çeşitli marka ve cinste toplam 125 litre piyasa değeri 70 bin TL gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Araçta bulunan B.Y. (26), B.Ç. (23) ve Y.S. (23) isimli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten tahkikat başlatıldı. (Halil Dağ - Hüseyin Çanlı /İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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