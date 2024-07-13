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Bulgaristan'daki yangın Edirne sınırına ilerliyor, köy halkı tedirgin

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Bulgaristan'da çıkan orman yangını Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayandı. Yangının köylere sıçraması ihtimaline karşı itfaiye ekipleri ve köy halkı teyakkuzda bekliyor.

Bulgaristan'daki yangın Edirne sınırına ilerliyor, köy halkı tedirgin

EDİRNE - Bulgaristan'da çıkan orman yangını Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayandı. Yangının köylere sıçraması ihtimaline karşı itfaiye ekipleri ve köy halkı teyakkuzda bekliyor.

Bulgaristan'da başlayan orman yangını Türkiye - Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülebiliyor.

Bulgaristan'da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Büyükismailçe köyünde yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

Alevlerin en yakın olduğu Edirne'nin Budakdoğanca Köyü muhtarı Orkun Vatan, köy halkının ve itfaiye ekiplerinin teyakkuzda olduğunu söyledi. Geçmiş yıllarda Bulgaristan'da çıkan yangının köylerine sıçradığını hatırlatan muhtar Vatan, aynı olayın bir daha yaşanmaması için köy halkının traktörlerle tarlaları sürmeye hazır olduğunu söyledi. İtfaiye ekipleriyle de sürekli irtibat halinde olduklarının altını çizen muhtar Vatan, köylerinin sınıra en yakın köy olduğunu ve yangını yakından takip ettiklerini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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