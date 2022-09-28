Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulgaristan'da Su-25 tipi savaş uçağı düştü

3. Sayfa Haberleri

Bulgaristan'da Su-25 tipi savaş uçağı düştü

Bulgaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bezmer Hava Üssü yakınlarında bir Su-25 tipi savaş uçağının iniş yaptığı sırada düştüğü aktarıldı.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bezmer Hava Üssü yakınlarında bir Su-25 tipi savaş uçağının iniş yaptığı sırada düştüğü aktarıldı. Pilotun kendini uçaktan fırlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Bulgaristan'da eğitim uçuşu yapan Su-25 tipi savaş uçağı düştü. Bulgaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bezmer Hava Üssü yakınlarında yerel saatle 14.00 sularında eğitim uçuşu yapan bir Su-25 tipi savaş uçağının iniş yaptığı sırada düştüğü aktarılarak, pilotun kendini uçaktan fırlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Başsavcı Sözcüsü Siyka Mileva yaptığı açıklamada, pilotun iniş yaptığı sırada uçağın kontrolünü kaybettiğini belirtti.

Bulgaristan, Belarus'un 558. Uçak Tamir Fabrikası tarafından onarılan ve modernize edilen 8 adet Su-25 savaş uçağına sahip. Bulgaristan'da en son Haziran 2021'de bir MiG-29 tipi savaş uçağı eğitim sırasında Karadeniz'e düşmüş ve pilot kazada hayatını kaybetmişti. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bulgaristan su 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title