Bulgaristan'da çıkan orman yangını Edirne'ye kadar ilerliyor

Bulgaristan'da çıkan orman yangını Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayandı. Yangın rüzgarın da etkisiyle zaman zaman büyüyor.

Bulgaristan'da başlayan orman yangını Türkiye - Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülebiliyor.

Bulgaristan'da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Büyükismailçe köyünde yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

Rüzgarın yönünü değiştirmesiyle birlikte alevler Bulgaristan'ın iç kısımlarına doğru ilerlemeye başladı. - EDİRNE