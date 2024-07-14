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Bulgaristan'da çıkan orman yangını Edirne sınır köylerine ulaştı

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Bulgaristan'da çıkan orman yangını, Edirne'nin sınır köylerine kadar ilerledi ve alevlerin büyüklüğü gözler önüne serildi.

Bulgaristan'da çıkan ve Edirne'nin sınır köylerine dayanan orman yangını ürkütücü boyuta ulaştı. Havanın kararmasıyla alevlerin büyüklüğü gözler önüne serildi.

Cumartesi günü sabah saatlerinde Bulgaristan'da çıkan orman yangını Türkiye-Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülebiliyor.

Yangının devam ettiği bölgeye en yakın köylerden olan Büyükismailçe ve Uzgaç köylerini adeta alevler aydınlattı. Bulgaristan'da geniş bir alana yayınlan alevler, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Bulgaristan Edirne Çevre Doğal Afet Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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