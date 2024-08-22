Üye Girişi
Haberler

Bulgaristan'da çıkan orman yangını Edirne sınır köylerine kadar ulaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye-Bulgaristan sınır hattında ilerliyor ve Edirne'nin sınır köylerine kadar ulaştı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bulgaristan'ın Lesovo sınır bölgesi Türkiye sınırında çıkan orman yangını Edirne'nin sınır köylerine kadar dayandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye- Bulgaristan sınır hattında ormanlık alanda ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyutlara ulaşan alevler, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Kalkansöğüt köyü sınırlarına kadar ulaştı. Köyde yaşayan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Edirne'den çok sayıda ekip sevk edildi. Bulgaristan tarafındaki itfaiye ekipleri sınır tellerinin olduğu alanda söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangının köye ulaşmaması için tedbir alan Orman İşletme, AFAD ve itfaiye ekipleri sınır hattında hazır bekliyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Bulgaristan 3-sayfa Türkiye edirne Dünya Çevre Acil Durum 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
St.Gallen Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) TS St.Gallen maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? St.Gallen Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off TS St.Gallen maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off BJK Lugano maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 22 Ağustos Haziran Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? Ali Koç ceza aldı mı? Göztepe Fenerbahçe PFDK cezaları açıklandı mı? Okulların açılması ertelenecek mi? Okullar açılmayacak mı? TRT Spor CANLI izle! (ST. PATRİCK'S BAŞAKŞEHİR) TRT Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki St. Patrick's hangi ülkenin takımı? St. Patrick's hangi ligde oynuyor? St. Gallen hangi ülkenin takımı? St. Gallen hangi ligde oynuyor? Lugano hangi ülkenin takımı? Lugano hangi ligde? St.Gallen Trabzonspor maçı ilk 11'i! UEFA PLAY OFF St.Gallen Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ST.GALLEN TRABZONSPOR maçı ne zaman? St.Gallen Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? ATV CANLI izle! (ST.GALLEN TRABZONSPOR) ATV kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (St.Gallen Trabzonspor) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ağustos St.Gallen Trabzonspor maçı nereden izlenir? St.Gallen Trabzonspor maçı hangi kanalda? PLAY OFF TS St.Gallen maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir ATV? Lugano Beşiktaş maçı ilk 11'i! Lugano'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? S Sports CANLI izle! (LUGANO BEŞİKTAŞ) S Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (Lugano Beşiktaş) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ağustos Lugano Beşiktaş maçı nereden izlenir?
title