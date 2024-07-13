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Bulgaristan'da çıkan orman yangını Edirne sınır köylerine kadar dayandı

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Bulgaristan'da çıkan orman yangını Türkiye-Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Edirne'nin bazı köylerinde itfaiye ekipleri ve köy halkı yangının sıçrama ihtimaline karşı teyakkuzda bekliyor.

Bulgaristan'da çıkan orman yangını Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayandı. Yangının köylere sıçrama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri ve köy halkı teyakkuzda bekliyor.

Bulgaristan'da çıkan orman yangını Türkiye- Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülebiliyor. Bulgaristan'da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Büyükismailçe köyünde

itfaiye ekipleri ve köy halkı teyakkuzda bekliyor.

Budakdoğanca Köyü Muhtarı Orkun Vatan, geçmiş yıllarda Bulgaristan'da çıkan yangının köylerine sıçradığını hatırlatarak, aynı olayın bir daha yaşanmaması için köy halkının traktörlerle tarlaları sürmeye hazır olduğunu söyledi. İtfaiye ekipleriyle de sürekli irtibat halinde olduklarının altını çizen Vatan, köylerinin sınıra en yakın köy olduğunu ve yangını yakından takip ettiklerini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Bulgaristan İtfaiye Türkiye Edirne 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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