Bulgaristan Başsavcısı İvan Geşev'e bombalı suikast girişimi

Bulgaristan'da Başsavcı İvan Geşev'e bölge savcılarıyla toplantı yapmak üzere gittiği Samokov bölgesinde bombalı suikast girişiminde bulunuldu.

Bulgaristan'da Başsavcı İvan Geşev'e bombalı suikast girişiminde bulunuldu. Geşev'in konvoyu, bölge savcılarıyla toplantı yapmak üzere başkent Sofya'ya 50 kilometre uzaklıktaki Samokov kentine gittiği sırada Kovaçevtsi köyü yakınlarında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Geşev ve ailesinin zarar görmediği açıklandı.

İkinci bir bomba düzeneği daha bulundu

Yetkililer, söz konusu bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını belirterek, Geşev'in Türkiye'ye giderken kullanacağı güzergah üzerinde ikinci bir bomba düzeneğinin bulunduğunu açıkladı.

"Yaklaşık 3 kg TNT eşdeğeri kuvvetle meydana gelen patlama"

Başsavcı Yardımcısı ve Ulusal Soruşturma Dairesi Başkanı Borislav Sarafov yaptığı açıklamada, bombanın araçların yavaşladığı keskin virajda patlatıldığını ve kesinlikle "öldürmeyi hedeflediğini" ifade etti. Suikast girişiminin çok profesyonel hazırlandığına dikkat çeken Sarafov, şans eseri Geşev ve ailesinin bu ölümcül suikastten sağ kurtulduğunu söyledi. Sarafov, "Yaklaşık 3 kg TNT eşdeğeri kuvvetle meydana gelen patlama, Geşev'in bulunduğu zırhlı aracı sola kaydırdı ve ağaçlara çok sayıda şarapnel sapladı" dedi.

"Bugünkü terör eylemi Başsavcıya karşı sadece bir suikast eylemi değil, devlete bir saldırıdır"

Meclis Başkanı Rosen Jelyazkov ise, olayı terör saldırısı olarak nitelendirerek, suçluların bir an önce bulunması gerektiğini vurguladı. Jelyazkpv, "Bu Bulgaristan devletinin çağdaş tarihinde faal devlet organına karşı ilk suikasttir. Şimdi devletin açık ve kesin cevap vermesi çok önemlidir. Politikacılar artık bölünmeyi ve farklılıkları bırakıp, devlet adına birleşmesi gerektiğine bir işaret verildi. Bugünkü terör eylemi Başsavcıya karşı sadece bir suikast eylemi değil, devlete bir saldırıdır" dedi.

Patlama nedeniyle 40 santimetre derinlikte ve 3 metre çapında bir çukur oluştu. - SOFYA