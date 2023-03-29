Bulgar sürücünün çarptığı kadın yaralandı
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Bulgar sürücünün çarptığı kadın yaralandı Edirne'de meydana gelen kazada Bulgar sürücünün çarptığı kadın yaralandı.
Bulgar sürücünün çarptığı kadın yaralandı
EDİRNE - Edirne'de meydana gelen kazada Bulgar sürücünün çarptığı kadın yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne'de Talatpaşa Mahallesi Kırmızı Gül Caddesi'nde yaşandı.
T.Ç. isimli şahıs karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada Bulgar sürücü A. M.'nin çarpması sonucu yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık görevlileri sevk edildi.
Yaralı kadın T.Ç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bulgar sürücü A.M. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa