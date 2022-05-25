Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye'ye itilen 27 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye'ye itilen 27 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye'ye itilen 27 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'ne yasadışı yollarla giren 27 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'ne yasadışı yollarla giren 27 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 taksi şoförü gözaltına alındı.

Yakalanan kaçak göçmenler Bulgar polisi tarafından darp edilerek Türkiye'ye itildiklerini iddia etti.

Kaçak göçmenlerin jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli, Türkiye, Bulgar, Vize, 3. Sayfa, Haberler

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