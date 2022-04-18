Bulduğu telefonu polise teslim etti

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da parkta oturduğu esnada bir telefon bulan genç, sahibine ulaşamayınca telefonu polislere teslim etti.

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı içerisinde telefon bulan genç, bir süre telefonun sahibine ulaşmaya çalıştı. Telefon sahibini bulamayan genç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen parka gelen polis ekipler, telefonu tutanak karşılığında teslim aldı.

Polis ekipleri, duyarlılığı nedeniyle gence teşekkür etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa