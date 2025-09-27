Buldan'ın yeni İlçe Emniyet Müdürü Murat Üstündağ göreve başladı.

Bingöl'den Denizli'nin Buldan ilçesine İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Murat Üstündağ göreve başladı. 47 yaşında evli ve bir çocuk babası 3. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Üstündağ, "Buldan'ı kısa bir zamanda da olsa gezdim, insanlarla sohbet ettim. Buldanlıların polise karşı yakın davranışları hoşuma gitti. Biz de polis teşkilatı olarak Buldanlıların huzur içinde yaşamaları için elimizden geleni yapacağız" dedi. - DENİZLİ