Buldan'ın Yeni İlçe Emniyet Müdürü Murat Üstündağ Göreve Başladı

Bingöl'den Buldan ilçesine atanan İlçe Emniyet Müdürü Murat Üstündağ, göreve başladı ve yerel halkla olan olumlu etkileşimlerini vurguladı.

Buldan'ın yeni İlçe Emniyet Müdürü Murat Üstündağ göreve başladı.

Bingöl'den Denizli'nin Buldan ilçesine İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Murat Üstündağ göreve başladı. 47 yaşında evli ve bir çocuk babası 3. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Üstündağ, "Buldan'ı kısa bir zamanda da olsa gezdim, insanlarla sohbet ettim. Buldanlıların polise karşı yakın davranışları hoşuma gitti. Biz de polis teşkilatı olarak Buldanlıların huzur içinde yaşamaları için elimizden geleni yapacağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
