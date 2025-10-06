Haberler

Buldan'da Yazlıkta Yangın Çıktı

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir yazlığın bahçesindeki kuru otların temizlenmesi amacıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve bölge sakinleri yangını ormanlık alana ulaşmadan söndürmeyi başardı.

Olay, Buldan ilçesine bağlı Bursa Mahallesi Sabuncu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede bulunan yazlık bir konutun bahçesindeki otların temizlenmesi için ateş, kontrolden çıkınca yangına neden oldu. Çıkan yangına Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucunda, çıkan yangın ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. - DENİZLİ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
