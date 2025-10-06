Buldan'da Yazlıkta Yangın Çıktı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde bir yazlığın bahçesindeki kuru otların temizlenmesi için yakılan ateş yangına neden oldu.

Olay, Buldan ilçesine bağlı Bursa Mahallesi Sabuncu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede bulunan yazlık bir konutun bahçesindeki otların temizlenmesi için ateş, kontrolden çıkınca yangına neden oldu. Çıkan yangına Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucunda, çıkan yangın ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. - DENİZLİ