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Buldan'da spor aletleri çürümeye terk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Buldan'da spor aletleri çürümeye terk edildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde vatandaşların spor yapması için için yerleştirilen spor aletlerinin kırık dökük vaziyeti görenlerin tepkisini topluyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde vatandaşların spor yapması için için yerleştirilen spor aletlerinin kırık dökük vaziyeti görenlerin tepkisini topluyor.

Buldan İlçe Stadı yananındaki alana vatandaşların spor yapması için yerleştirilen spor aletlerinin durumu görenleri üzüyor. Sağlıklı yaşamak isteyenler için Prof. Atilla Bağrıaçık tarafından ilçeye kazandırılan spor aletlerinin içler acısı hali üzüntüye neden oluyor. Bakımsızlık ve çürümeye başlaması nedeniyle işlevini yitiren spor aletleri, görenlerin tepkisini alıyor.

Vatandaş çözüm bekliyor

Bakım yapıldığı için spor aletlerinden bir süredir faydalanamadıklarını ifade eden Ali Fuat Demir, "Stadyum içinde yürüyüş yapamadığımız zamanlarda alt yolda yürümek istiyoruz. Orası da yüzme havuzunun su kaçırması nedeniyle çamur içinde. Zamanında Buldanlı hayırsever Profesör Atilla Bağrıaçık Hocamız tarafından ilçemize kazandırılan spor aletleri, bulundukları yerden sökülmüş ve yerlere atılmış. Tam anlamıyla hurdalık görüntüsü hakim. Bu duruma yetkililerimizin el atmasını istiyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Denizli Buldan 3. Sayfa Haberler

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