Bulanık'ta Polis Haftası kutlamaları

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü Muş'un Bulanık ilçesinde törenle kutlandı.

Bulanık Kent meydanında düzenlenen törene İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek'in Atatürk anıtına çelenk sunması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törenden sonra tebrikleri kabul eden Müdür Tefek, halkın güvenini sağlamak, halkın huzur içinde yaşaması için ellerinden gelen bütün çabayı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada sarf edeceklerini söyledi.

Program toplu hatıra fotoğrafı son buldu. - MUŞ