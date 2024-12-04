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Buharkent'te Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Buharkent'te Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde park halindeki Bilal E.'ye ait aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olay Kamilpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal E.ye ait 05 EE 286 plakalı park halindeki aracın motor kısmından dumanlar yükselince bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın motor kaputunu açıp yangını söndürdü. Yangı sonrası araç kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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