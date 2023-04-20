Buharkent'te durdurulan araçta silah ele geçirildi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yol kontrolü esnasında durdurulan araçta 2 adet silah ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı silah ticaretine yönelik çalışmalar sürüyor. Buharkent ilçesinde yol kontrol faaliyetinde içerisinde 1 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan arama sonucu 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN