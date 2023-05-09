Bugün saat 16.08'de İstanbul mahreçli servis edilen "Beylikdüzü'nde sokak ortasında akraba cinayeti" başlıklı haberimizde kurban Suat E.'nin...
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Bugün saat 16.08'de İstanbul mahreçli servis edilen "Beylikdüzü'nde sokak ortasında akraba cinayeti" başlıklı haberimizde kurban Suat E.'nin fotoğrafları olarak servis edilen kareler, kaynağından iptal edilmiştir.
Bugün saat 16.08'de İstanbul mahreçli servis edilen " Beylikdüzü'nde sokak ortasında akraba cinayeti" başlıklı haberimizde kurban Suat E.'nin fotoğrafları olarak servis edilen kareler, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa