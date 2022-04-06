İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya yumruk atan sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya bir televizyon programı çıkışında yumruk atan şahıs hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık Sinan Oral'ın 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya bir televizyon kanalında programa katıldıktan sonra yumruk atan şahıs hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 20 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Buğra Kavuncu'nun bir televizyon kanalında programa katıldıktan sonra cadde üzerinde sohbet ederken, Kavuncu'yu sosyal medya ve aktif siyasetten tanıyan sanık Sinan Oral'ın bir şey söylemeden yumruk attığı belirtildi.

Buğra Kavuncu'nun olay nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı da iddianamede kaydedildi. Sanık Sinan Oral iddianamede yer verilen savunmasında müşteki Buğra Kavuncu'yu cadde üzerinde görmesi üzerine antipati duyduğu için bir anlık sinirle vurduğunu söyledi.

Sinan Oral'ın 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa