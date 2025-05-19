Buğday Yüklü Tır Devrildi

Buğday Yüklü Tır Devrildi
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Buğday Yüklü Tır Devrildi
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen buğday yüklü tır yol kenarına buğday saçtı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Buğday yüklü tır devrildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen tırdaki buğday yolun kenarına saçıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçesi karayolu üzerinde bulunan Beyazkule mevkisinde meydana geldi. Salahattin Ç.'nin kullandığı 33 DP 346 plakalı buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtulurken tırdaki buğday yolun kenarına döküldü. Olay yerine giden jandarma ve polis ekipleri, çevrede önlem aldıktan sonra kaza yapan araç çekiciye yüklenerek kaldırıldı. Yere dökülen buğday ise sürücünün yakınları tarafından toplanarak kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ATAN - 3.Sayfa
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