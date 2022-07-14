Son dakika haberi! Buğday tarlası yangında küle döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Buğday tarlası yangında küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri: Buğday tarlası yangında küle döndü Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 50 dönüm ekili buğday tarlasında yangın çıktı.

Buğday tarlası yangında küle döndü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 50 dönüm ekili buğday tarlasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki tarlalara sıçramadan söndürülen yangın sonucu tarlanın büyük kısmında zarar oluştu, yaklaşık 200 bin TL değerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın 18.00 sıralarında OSB'de bulunan 50 dönüm buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yarım saatte söndürdüler. Çevredeki tarlalara sıçramadan söndürülen yangın sonucu, yaklaşık 40 dönüm alandaki ekili buğday yanarak zarar gördü. Polis ekipleri, yangının kundaklama olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattılar.

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title