Büfeyi kurşun yağmuruna tutan şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir büfeyi kurşun yağmuruna tutan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Dün akşam İsmet Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana gelen olayda Recep Baş'a ait Tekel büfesine silahla saldıran Y.K. (38) isimli şahıs olay sonrası kaçtı. Açılan ateş sonucu kasığına ve bacağına gelen kurşunlarla yaralanan Recep Baş, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası kaçan Y.K'yi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Türkocağı Caddesi üzerinde Y.K'yi yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet mermi ile 2 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.K. Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN