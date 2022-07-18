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Son dakika haberi... Büfeye silahlı saldırı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Büfeye silahlı saldırı kamerada Saldırıda 2 kişi yaralandı Şanlıurfa'da bir büfeye düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kameraya yansıdı.

Büfeye silahlı saldırı kamerada

Saldırıda 2 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir büfeye düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşandı. İçerde müşteri ve çalışanların olduğu sırada büfenin önüne gelen maskeli ve montlu bir şahıs, içerde bulunanlara ateş açıp kaçtı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda Sait A., Selim A., yaralanırken saldırgan ise kaçarak uzaklaştı.

Olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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