Büfenin önündeki masaların çadırlarını çaldılar 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar'da bir büfenin önünde masaların örtüldüğü çadırları çalan 2 kişi, güvenlik kameralarına yakalandı. Afyonkarahisar'da bir büfenin önünde masaların örtüldüğü çadırları çalan 2 kişi, güvenlik kameralarına yakalandı. Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar kent merkezinde Hıdırlık mesire alanındaki bir büfenin önündeki masaların örtülü olduğu çadırlardan birkaçını yerinde bulamayan büfe sahibi, güvenlik kameralarını incelediğinde çadırların çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Hırsızlık anının anbean güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülerde 2 kişinin büfenin önüne gelerek masaların örtülü olduğu çadırlardan birini alarak kayıplara karıştığı görüldü. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ve isminin açıklanmasını istemeyen büfe sahibi, "Geri yerine getiriverin, aksi halde işlem başlatılacaktır" diyerek hırsızlara tepki gösterdi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar 3. Sayfa Haberler

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