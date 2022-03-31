Budama yaptığı ağaçtan düşen vatandaş yaralandı - Haberler

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Budama yaptığı ağaçtan düşen vatandaş yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Budama yaptığı ağaçtan düşen vatandaş yaralandı

Bolu'da kapıcılığını yaptığı apartmanın bahçesindeki ağacı budadığı sırada 2,5 metre yükseklikten düşen vatandaş yaralandı.

Bolu'da kapıcılığını yaptığı apartmanın bahçesindeki ağacı budadığı sırada 2,5 metre yükseklikten düşen vatandaş yaralandı.

Olay, 15.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Şahin (56) isimli vatandaş kapıcılığını yaptığı apartmanın bahçesindeki ağaçta testereyle budama yapmaya başladı. Şahin, bu sırada dengesini kaybederek 2,5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü yerden kalkamayan Şahin'i gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Orhan Şahin, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Şahin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BOLU

Budama yaptığı ağaçtan düşen vatandaş yaralandı

Budama yaptığı ağaçtan düşen vatandaş yaralandı

Budama yaptığı ağaçtan düşen vatandaş yaralandı

Budama yaptığı ağaçtan düşen vatandaş yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orhan Şahin, Bolu, 112, 3. Sayfa, Haberler

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