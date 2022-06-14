Bucha'da elleri arkadan bağlı halde 7 sivilin cansız bedeni bulunduRus ordusunun mevzilerinde yeni toplu mezar

- Bucha'da elleri arkadan bağlı halde 7 sivilin cansız bedeni bulundu

Rus ordusunun mevzilerinde yeni toplu mezar

BUCHA - Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha'da elleri arkadan bağlı halde 7 sivilin cansız bedeni bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında can kayıpları sürüyor. Kiev Bölge Polisinden yapılan açıklamaya göre Bucha'ya bağlı Myrotske köyü yakınlarındaki bir ormanlık alanda, önceden Rus mevzilerinin olduğu yerde 7 Ukraynalı sivilin cesedi bulundu. Açıklamada, "Ölenlerin hepsi bağlanan, işkence gören, vurulan sivillerdi. Saldırganlar, Ukraynalıların cesetlerini toprakla dolu iki çukura saklamaya çalıştı. Çukurlardan birinde başından ve dizinden silahla vurulmuş 40 yaşındaki bir adamın cesedi bulundu. Yakındaki bir çukurda 6 cesede daha rastlandı" ifadeleri kullanıldı. Polis Andriy Nebytov, "Toplamda kafalarında ve vücudunun diğer yerlerinde kurşun izleri bulunan 7 kişinin cesedini bulduk. Kurbanların bazıları kemerlerle, bazıları ise bantla bağlanmıştı" diye konuştu. Cesetlerin bulunduğu bölgede Kiev polisi, müfettişler, adli tıp uzmanları ve Bucha Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Savaşın başından bu yana Kiev bölgesinde bin 316 sivilin cesedine rastlandığı belirtildi.

Sivil ölümler araştırılıyor

Polise göre ülke genelinde halen bin 200 sivile ait cesedin kimlik tespiti yapılmaya çalışılıyor. Ulusal Polis Şefi Ihor Klymenko, "Bu uzun bir süreçtir, oldukça zahmetli. Çünkü birçok beden çürüme halinde. Telefon hattından bize ulaşan akrabalardan DNA alıyoruz ve bunları ölü, gömülü, vurulmuş, kimliği tespit edilemeyen kişilerin örnekleriyle karşılaştırıyoruz" dedi. Klymenko, polisin şu anda ülke genelinde 12 binden fazla sivilin ölümünü araştırdığını söyledi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa