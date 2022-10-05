Bucakta bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Burdur ili Bucak ilçesi Konak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Konu parkında 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Mustafa Y. karşısındaki Enes E. Ç. ve Bahadır Ç.'ye bıçakla saldırdı. Olayda Enes E. Ç. ve Bahadır Ç. yaralanırken, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgada ağır yaralanan Enes E. Ç.'nin tedavisi yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURDUR