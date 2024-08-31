Bucak'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

Burdur'un Bucak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Gündoğdu köyünde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan 2 uçak, karadan ise 8 arazöz ve 81 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR