Bucak'ta Uzatma Kablosu Yangını, Vatandaşlar Tarafından Söndürüldü

Burdur'un Bucak ilçesinde bir evde prize takılan uzatma kablosunun sebep olduğu yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Onaç Mahallesi bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, prize takılan olan dörtlü uzatma kablosu henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden vatandaşlar tarafından yangın büyümeden müdahale edilerek söndürüldü. - BURDUR