Bucak'ta Uzatma Kablosu Yangını, Vatandaşlar Tarafından Söndürüldü

Bucak'ta Uzatma Kablosu Yangını, Vatandaşlar Tarafından Söndürüldü
Burdur'un Bucak ilçesinde bir evde prize takılan uzatma kablosu nedeniyle çıkan yangın, vatandaşların hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Onaç Mahallesi'nde meydana geldi.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir evde prize takılan uzatma kablosunun sebep olduğu yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Onaç Mahallesi bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, prize takılan olan dörtlü uzatma kablosu henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden vatandaşlar tarafından yangın büyümeden müdahale edilerek söndürüldü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
