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Bucak'ta silahlı yağma suçundan aranan firari yakalandı

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Burdur'un Bucak ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda silahlı yağma suçundan aranan firari polis yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde silahlı yağma suçundan 34 yıl 82 ay hapis cezasıyla aranan firari polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında İzmir Ağır Ceza Mahkemesince Silahlı yağma suçundan 34 yıl 82 ay 62 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K. (47) isimli firari yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Bucak Adliyesi'ne çıkarılan firari tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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