YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak
CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf

"Listeye ulaştık" diyen CHP'li vekilden olay Köfteci Yusuf iddiası
Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Bucak'ta Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Bucak'ta Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde, Antalya-Isparta karayolu üzerinde seyir halindeyken alev alan bir otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu.

Burdur'un Bucak ilçesi Antalya- Isparta karayolu üzerinde seyir halindeyken alev alan ve motor kısmı yanarak büyük hasar gören otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 12: 15 sıralarda Burdur'un Bucak ilçesi Kargı Köyü Isparta-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya-Isparta yolu üzerinde 32 FH 889 plakalı Opel marka otomobilden seyir halindeyken dumanların gelmesi üzerine sürücü aracı yol kenarına park ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsünün yangın söndürme tüpü ile kontrol altına almaya çalıştığı yangın bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi
img

Başına geleceklerden habersiz! 10 saniye sonra dehşeti yaşadı
img

Sevgilisinin eşi tarafından vurulmuştu: Karısı çağırdı ben de geldim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri

Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

Başına geleceklerden habersiz! 10 saniye sonra dehşeti yaşadı
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

İşte 90 dakikada kazandığı para
28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği 'kıyamet' tarihi geldi

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

Erdoğan'a yol arkadaşı olan Mesut Özil sessizliğini bozdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.